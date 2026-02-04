Rok za upis prava svojine na nepokretnostima produžen za tri dana

Rok za upis prava svojine na nepokretnostima u okviru programa „Svoj na svome“ produžen je za tri dana i ističe 9.februara u 00.00 časova, saopštava Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije.

U skladu sa tim, elektronskim putem prijave će moći da se podnesu do 9.2.2026.u 00.00 časova.

Na šalteru Uslužnog centra opštine Vlasotince, radnim danima, građani će prijave moći da podnose od 7 do 19 sati, a u subotu i nedelju (7.i 8.februara) Uslužni centar će raditi od 11 do 16 sati, kažu u Opštinskoj upravi.



Podaci pokazuju da na području opštine Vlasotince ima oko 5800 neupisanih objekata, a do sada je podneto oko 3000 prijava.