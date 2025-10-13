RZS: Sedmi ciklus Istraživanja višestrukih pokazatelja u toku

Republički zavod za statistiku (RZS), u saradnji sa UNICEF-om, uz finansijsku pomoć UNICEF-a, Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA), Republike Srbije i drugih partnera, sprovodi sedmi ciklus Istraživanje višestrukih pokazatelja (MICS7) u Republici Srbiji, u periodu od 15. septembra do 15. decembra 2025.

Istraživanje višestrukih pokazatelja se sprovodi metodom anketiranja, na reprezentativnom uzorku, u izabranim popisnim krugovima, i to kao dva istraživanja – jedno će obuhvatiti 8 000 domaćinstava u nacionalno reprezentativnom uzorku, a drugo 2 000 domaćinstava koja žive u romskim naseljima. U 136 opština širom Republike Srbije, oko 70 saradnika RZS-a, organizovanih u 11 timova, biće angažovano na anketiranju članova domaćinstava i merenju dece.

Podaci se prikupljaju da bi se dobile pouzdane informacije o zdravlju, obrazovanju, vaspitanju, uslovima života i mnogim drugim oblastima života stanovništva u Republici Srbiji. Istraživanje je orijentisano na prikupljanje podataka o najosetljivijim grupama stanovništva: deci mlađoj od 5 godina, kao i deci 5–17 godina. Podaci će se odnositi na razvoj dece u ranom detinjstvu, imunizaciju, zdravlje, dojenje i ishranu odojčadi, obrazovanje dece, rane brakove, ali i na zdravlje i položaj žena i muškaraca.