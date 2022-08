Sa dve predbrane na akumulaciji „Barje“ uklonjeno 10 000 kubika mulja

JEDNA OD DEVET PREDBRANA

Nakon što su prošle godine prvi put očišćene dve predbrane na Veternici, koje su glavna zaštita akumulacije “Barje” od nanosa, ove godine isto je učinjeno sa još dve na Crcavačkom potoku. Vrednost radova je skoro 26 miliona dinara bez PDV-a, a investitor je Javno preduzeće “Srbijavode”.

Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović je zajedno sa predstavnicima ovog predzuzeća, leskovačkog Vodovoda, svojim saradnicima i novinarskim ekipama, danas obišao ove lokacije.

Osnovna funkcija predbrana, odnosno deponijskih pregrada je usporavanje toka reke i zaustavljanje nanosa, one su i svojevrsni filter akumulacije. Na skoro 35 kilometara od Leskovca, krećući se vrlo neprostupačnim terenom dolazi se do predbrana koje su oćišćene. Same ove pregrade sastavni su deo brane “Barje”, a sa njihovim uređenjem oslobađa se akumulacioni prostor u samoj brani za prijem vode.

Mulj uklonjen sa predbrana taloži se na deponiji. Čišćenje predbrana deo je investicionog održavanja brane i akumulacije “Barje” i pored redovnog održavanja predstavlja veoma bitnu aktivnost.

UKLONJEN MULJ SA DVE PREDBRANE

Nadležni napominju da je reč o ozbiljnoj investiciji koja omogućava da građani Leskovca imaju zdravu pijaću vodu. Zato su nakon dugog perioda neodržavanja, prve dve brane očišćene prošle godine, a ove je isto učinjeno sa još dve. Uporedno sa čišćenjem izgrađen je i put pored vodotokova koji nije postojao. Cilj je da se i u narednom periodu nastavi sa ovim procesom. Inače posao čišćenja dve brane trajao je oko dva meseca.

„U održavanje predbrana u poslednje tri godine uloženo je oko 50 miliona dinara – rekla je rukovodilac Vodoprivrednog centra “Morava” JP “Srbijavode” Dragana Simić.

Podsetimo, akumulacija “Barje” na Veternici projektovana sa prioritetnom funkcijom vodosnabevanja stanovništva vodom napunjena je 1994. godine i predstavlja ključno izvorište koje se koristi za vodosnabdevanje preko 90.000 stanovnika sa teritorije grada Leskovca i 38 naseljenih mesta. Kredit za potrebe finansiranja investicionog programa završetka izgradnje vodosistema Barje, u iznos od 4 miliona evra, koji je uzet na korišćenje 2006, izmiren je u celosti u toku tekuće godine.