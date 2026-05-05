„Sa tehnologijom na ti“ danas u Leskovcu

Peta po redu manifestacija „Sa tehnologijom na ti“ održana je u dvorištu Šop Đokićeve kuće u Leskovcu. Manifestaciju organizuje Tehnološki fakultet u Leskovcu u saradnji sa Centrom za stručno usavršavanje u obrazovanju, uz podršku lokalne samouprave i Turističke organizacije grada.

Učešće su uzeli studenti Tehnološkog fakulteta u Leskovcu, Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju, kao i đaci i profesori svih srednjih škola sa područja Jablaničkog okruga.Kako je rečeno, cilj manifestacije je da nauku približi svima i učini je inspirativnom.

Fokus je na popularizaciji nauke, tehnologije i inovacija i naučno istraživačkog rada. Program manifestacije obuhvata, između ostalog, teme iz oblasti obnovljivih izvora energije i bio goriva, savremenih trendova u prehrambenoj industriji, senzora i robotike. Prisutne su najpre pozdravili predstavnici univerziteske zajednice.

U ime domaćina, prisutne je pozdravila direktorka TOL-a Dijana Ranđelović, a manifestaciju je zvanično proglasila otvorenom Brankica Stamenković, članica Gradskog veća.

Posetioci su mogli danas da aktivno učestvuju na izložbenim štandovima, eksperimentišu i dožive nauku na neposredan način.