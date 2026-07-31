Sahrana bivšeg predsednika Osnovnog suda u Lebanu Svetomira Cvetkovića sutra u Pertatu

Sahrana bivšeg predsednika Osnovnog suda u Lebanu Svetomira Cvetkovića biće održana sutra, u subotu, 1. avgusta, u 12 časova na groblju u lebanskom selu Pertate.

Svetomir Cvetković preminuo je 27. jula u Grčkoj, gde je sa suprugom boravio na letovanju. Nakon što mu je iznenada pozlilo, hitno je hospitalizovan, ali je uprkos višednevnom lečenju i naporima lekara izgubio život.

Cvetković je gotovo dve decenije bio jedno od najprepoznatljivijih imena pravosuđa u Jablaničkom okrugu. Za predsednika Osnovnog suda u Lebanu prvi put je izabran 2005. godine, a nakon reforme pravosuđa ponovo je na tu funkciju izabran odlukom Narodne skupštine Republike Srbije 25. novembra 2014. godine. Dužnost predsednika suda obavljao je do 2024. godine.

Iza sebe je ostavio suprugu, dva sina i četvoro unučadi.

Redakcija portala Info centar Juga izražava iskreno saučešće porodici Svetomira Cvetkovića.

Izvor i foto: Info centar jug