Sajam zapošljavanja u Leskovcu 23. oktobra

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) – Filijala Leskovac poziva poslodavce i nezaposlena lica na drugi ovogodišnji Sajam zapošljavanja u organizaciji Filijale NSZ Leskovac. Sajam će se održati 23. oktobra 2025. godine od 11 do 13 časova u sportskoj hali „Partizan“, ulica Pana Đukića bb.

Poslodavci će biti u mogućnosti da na sajmu iskažu svoje kadrovske potrebe i jednostavno i brzo pronađu potrebne radnike. Na raspolaganju im je i besplatna profesionalna selekcija prilikom izbora kandidata i mogućnost korišćenja finansijskih olakšica pri zapošljavanju.

Zainteresovana nezaposlena lica treba da se jave svom savetniku za zapošljavanje radi evidentiranja učešća i informisanja o pripremi za sajam. NSZ savetuje nezaposlene da pre dolaska na sajam pohađaju Obuku za aktivno traženje posla koja je dostupna i na online platformi za učenje Nacionalne službe za zapošljavanje, kako bi što bolje sastavili svoj CV i pripremili se za razgovor za posao.

Učešće na sajmu je prijavilo 30 poslodavaca iz oblasti drvoprerađivačke, tekstilne i hemijske industrije, proizvodnje i prerade hrane, elektroindustrije, telekomunikacija, ugostiteljstva, usluga osiguranja i trgovine, kao i predškolske i zdravstvene ustanove. Oni su iskazali potrebu za zapošljavanjem više od 300 lica različitih profila zanimanja i nivoa kvalifikacija.