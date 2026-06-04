„Šakaste grivne“: Misterija bronzanog doba u Narodnom muzeju Leskovac

Izložba „Šakaste grivne“, autora Jovana D. Mitrovića, otvorena je večeras u leskovačkom Narodnom muzeju.

Izložba donosi priču o monumentalnom nakitu sa Balkana za koji se veruje da je nastajao u radionicama na prostoru današnje istočne Srbije, od bakra eksploatisanog iz lokalnih nalazišta. Masivne, neobičnog oblika i nepoznate namene, šakaste grivne predstavljaju jedno od najvećih arheoloških zagonetki na prostoru Srbije.

Ovi izuzetni predmeti svedoče o razvijenim zanatskim veštinama i bogatoj kulturnoj baštini praistorijskih zajednica koje su naseljavale ovo područje.

Posebnu vrednost izložbi daje činjenica da namena šakastih grivni do danas nije sa sigurnošću utvrđena. Upravo taj veo misterije čini ih jednim od najintrigantnijih predmeta bronzanog doba i stalnim izazovom za arheologe i istraživače.

Izložbu je otvorio gradonačelnik Goran Cvetanović, koji je izrazio zadovoljstvo što je otvaranje te postavke deo programa „Nacionalna prestonica kulture“, poručivši da će lokalna samouprava nastaviti sa izdvajanjima za kulturu.

Postavka je realizovana u saradnji sa Narodnim muzejom Srbije u okviru potprograma „Nacionalno blago“, sa ciljem da značajni segmenti nacionalnog kulturnog nasleđa budu dostupni publici širom zemlje.

Izložba će biti otvorena do 30. jula, a ljubitelji istorije i arheologije imaće priliku da se upoznaju sa jednim od najvrednijih i najtajanstvenijih svedočanstava daleke prošlosti.