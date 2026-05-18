Sanacija kosine ispod parka „Devet Jugovića“ u Leskovcu

U toku je sanacija kosine ispod parka „Devet Jugovića“ u Prvomajskoj ulici u Leskovcu, na kojoj je došlo do smaknuća dela betonskih raster ploča na oko 40 metara kvadratnih.

Potporni zid u dnu kosine je stabilan, te se najpre pristupilo sanaciji raster elemenata.

Pored ponovnog montiranja raster ploča (delom postojećih, delom novih) radi se i usmeravanje vode sa pešačke staze iznad kosine, i to ugradnjom betonskih ivičnjaka i kanaleti, kao i presvlačenjem dela pešačke staze asfaltnim slojem debljine 4 centimetara.

Investitor je Grad Leskovac, a radove izvodi Trejs Srbija.