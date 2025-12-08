Sankcionisano skoro 33 hiljade vozača tokom akcije kontrole MUP-a

Pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova kontrolisali su više od 64.000 vozila i otkrili gotovo 32.950 prekršaja tokom šeste centralne akcije pojačane kontrole saobraćaja koja je sprovedena od 2. do 7. decembra ove godine, saopštio je MUP.

Najveći broj vozača, ukupno 19.129, sankcionisan je zbog prekoračenja brzine, što govori o tome da je svaki treći kontrolisani vozač prekoračio dozvoljenu brzinu.

Zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa sankcionisano je 3.897 vozača, odnosno putnika.

Naglašavamo da je zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja isključeno 1.265 vozača, odnosno svaki pedeseti kontrolisani vozač je bio pod dejstvom alkohola. Od ukupnog broja, 215 je zadržano u službenim prostorijama jer su upravljali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu. Takođe, u službenim prostorijama zadržano je 67 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Pripadnici saobraćajne policije nastaviće sa merama pojačane kontrole kako bi se očuvalo što povoljnije stanje bezbednosti saobraćaja, imajući u vidu da se u narednom periodu obeležava veliki broj slava i korporativnih proslava, a akcenat će biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.