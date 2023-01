Šansa za mlade: Nauči kako da pokreneš sopstveni biznis

Mladi u Srbiji imaju priliku da potpuno besplatno nauče osnove preduzetništva, zahvaljujući projektu pod nazivom “Akademija preduzetništva”, koji Asocijacija za afirmaciju kulture sprovodi pod pokroviteljstvom NCR Fondacije. Namenjen je mladim ljudima koji žele da pokrenu ili unaprede svoj posao ili ideju, a da pri tome uče od najboljih.

Prijava na konkurs za treću generaciju “Akademije preduzetništva” je u toku i trajaće do 5. februara 2023. godine. Odabrani pojedinci ili timovi, u sastavu od 3 člana, proći će kroz četvoromesečni intenzivni program.

-Reč je o potpuno besplatnom programu u kom odabrani mladi ljudi rade na razvoju svoje preduzetničke ideje i biznis plana. Dakle, pomoći ćemo im da se odvaže i pokrenu svoj biznis. Takođe, najbolji mogu stupiti u kontakt i sa potencijalnim investitorima – kažu u Asocijaciji za afirmaciju kulture.

Dodaju da je cilj ovog projekta podsticanje ekonomskog razvoja kroz osnaživanje omladine, motivisanje preduzetničkog duha, oslobađanje potencijala i inovacija, kao i razvoj znanja, veština i formi konkurentnog korišćenja digitalnih alata i savremenih poslovnih ideja.

Put od ideje do kreiranja sopstvenog biznisa je dug, pun izazova, nepoznanica, nedoumica i zamki. Najčešće je strah od neznanja i najveća prepreka, da ono u šta duboko verujemo, postane naš posao.

– Akademija omladinskog preduzetništva mi je otvorila vidike dokle moja biznis ideja zapravo dopire i kroz sesije sa mentorima mi dala vetar u leđa da krenem tim putem. Iskustvo je zaista neprocenjivo. Većinu vremena provodimo tražeći nešto i snalazeći se, dok smo na Akademiji dobili ključne informacije, veštine, smernice gde da to sve tražimo. To me je ohrabrilo da ne odustanem i da nastavim da razvijam ideju. Danas imam svoj biznis- ističe Milica Obrenović, prošlogodišnja učesnica, koja danas uspešno vodi svoj biznis.

Prema statistikama iz 2022. godine, 220 mladih je osnovalo svoje firme tokom 2021. godine odmah posle punoletstva, dok podatke za 2022. godinu još čekamo.