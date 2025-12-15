Saopštenje Policijske uprave Leskovac povodom današnjeg ubistva

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu su brzom intervencijom uhapsili R.D. (1961) iz Lebana, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo, saopštavaju iz leskovačke Policijske uprave.

On se sumnjiči da je danas oko 16:30 časova u Leskovcu, u ulici Bulevar Nikole Pašića, nožem zadao više uboda pedesettrogodišnjoj ženskoj osobi, koja je od zadobijenih povreda preminula na licu mesta.

Osumnjičenom je po nalogu Višeg javnog tužioca određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu.