Saslušan T.D. iz Leskovca, osumnjičen za tešku krađu – u 13 navrata obijao objekte i oduzimao pokretne stvari

U Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu danas je saslušan uhapšeni T. D. (2006) iz ovog grada, na okolnosti izvršenja produženog krivičnog dela teška krađa u saizvršilaštvu, saopštavaju iz ovog tužilaštva.

Sumnja se da je u periodu od oktobra meseca 2025. godine do 7.2.2026. godine, u 13 navrata, na području Leskovca, obijanjem zatvorenih prostora oduzimao tuđe pokretne stvari oštećenih lica, u nameri da njihovim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist. Osumnjičeni je u prisustvu branioca izneo odbranu. Zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, da bi mogao uticati na nesaslušane svedoke i saizvršioce i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, javni tužilac stavio je predlog za određivanje pritvora. Radi donošenja javnotužilačke odluke, u daljem toku postupka biće preduzete neophodne dokazne radnje – saslušanje saizvršilaca, ispitivanje oštećenih i veštačenja oduzetih stvari.