Saveti Mesnih zajednica u vučjanskom kraju preuzeli juče oko 4.300 paketa pomoći

Saveti Mesnih zajednica u vučjanskom kraju preuzeli su juče iz hale Plavi paviljon oko 4.300 paketa pomoći, namenjenim svim penzionerima na teritoriji grada, nezavisno od visine njihove penzije i socijalno ugroženima, saopštio je Kabinet gradonačelnika.

Reč je o sledećim Savetima Mesnih zajednica: Donja Jajina, Šišince, Kukulovce, Drvodelja, Gornja Jajina, Palikuća, Rudare, Veliko Trnjane, Presečina, Šainovac, Strojkovce, Beli Potok, Nakrivanj, Čukljenik, Vučje, Žabljane, Brza, Gorina, Bukova Glava, Miroševce, Todorovce, Bunuški Čifluk, Gornja Bunuša, Donja Bunuša i Radonjica.

U ovim mesnim zajednicama, istog dana počela je i isporuka paketa na kućne adrese naših sugrađana.

Podsetimo, u hali Plavi paviljon u toku je priprema 33.000 paketa pomoći u vrednosti od 52 miliona dinara.

Ovo je inače prva podela u tekućoj godini, a druga će tradicionalno uslediti krajem godine. Za obe podele, Grad Leskovac je u svom budžetu obezbedio 104 miliona dinara.