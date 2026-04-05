Sećanje i opomena: Mural za Marka Kraljevića u Leskovcu

Oslikavanjem murala u naselju Garetova palata u Leskovcu odata je počast i ostavljen trag sećanja na život i tragično stradanje devetnaestogodišnjeg Marka Kraljevića. Ovo umetničko delo ujedno predstavlja i snažnu opomenu na posledice neodgovornog ponašanja u saobraćaju.

Devetog aprila prošle godine, ovaj mladi Leskovčanin stradao je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Gornjem Stopanju. Prema rečima njegovih roditelja, ni godinu dana nakon tragedije nisu dobili zvanične informacije od nadležnih institucija o tome šta se tog dana dogodilo.

I danas, 365 dana nakon njegovog stradanja, njegovi prijatelji ne mogu da zaborave njegov osmeh. Baš poput svog imenjaka, istorijske ličnosti opevane u mnogim pesmama, Marko Kraljević iz Leskovca ovim muralom ostaje sačuvan od zaborava.

Mural je oslikala umetnica Slađana Miljković.