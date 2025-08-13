Sedmogodišnji Viktor Kostić iz Kumareva – veliki atletski talenat

Za sedmogodišnjeg Viktora Kostića iz Kumareva, učenika prvog razreda Osnovne škole ,,Radoje Domanović“ Manojlovce, IO u Kumarevu, ova školska godina bila je više nego uspešna. Osvojio je mnoga vodeća mesta na sportskim takmičenjima i postao član Atletskog kluba ,,Partizan“ iz Beograda.



Medalje, diplome i pehari nisu novina za malog Viktora. Prvi nastup na sportskom

takmičenju imao je sa dve i po godine, kada je u Leskovcu učestvovao na Vidovdanskoj trci na 60 metara.

Svoju prvu medalju osvojio je sa tri i po godine na takmičenju koje se održalo u Vlasotincu, u disciplini 100 metara. Nakon toga sledi prva trka na Krosu RTS-a 2022. godine, koja je održana na leskovačkom hipodromu, gde je nastupao za svoj vrtić „Bubamara“, i to sa decom godinu dana starijom od sebe, kada je, među 150 učesnika, osvojio treće mesto u disciplini 100 metara.



Nije Viktor samo jednom učestvovao sa takmičarima godinu dana starijim od sebe i pobeđivao. Tako je bilo i na Vidovdanskoj trci u Leskovcu 2023. godine, kada je na 60 metara osvojio prvo mesto. Iste godine je na Krosu RTS-a u Leskovcu nastupao kao predškolac vrtića „Bubamara“ i, u konkurenciji preko 200 učesnika, osvojio prvo mesto. Usledilo je zatim takmičenje u Ubu, gde je nastupao u tri discipline – trka na 40 metara, bacanje vorteksa i trka na 300 metara. Osvojio je tri prva mesta i tri zlatne medalje.



Nakon toga učestvuje na takmičenju u Kraljevu, gde je bio prijavljen u dvoboju – trka na 40 metara i skok u dalj. I tada je osvojio prvo mesto i zlatnu medalju. Na narednoj Vidovdanskoj trci u Leskovcu je, u kategoriji na 100 metara, opet postigao prvo mesto i dobio zlatnu medalju.



Na međunarodnom takmičenju u Jagodini je učestvovao u dve discipline. U trci na 50 metara osvaja bronzanu medalju, a na skoku u dalj odnosi pobedu i osvaja zlatnu medalju. Nakon toga nastupa na takmičenju u skoku u dalj, koje je organizovano u Kruševcu i tu, takođe, osvaja prvo mesto.

Na Krosu RTS-a 2024. godine, organizovanom na leskovačkom hipodromu, u konkurenciji

učenika prvog razreda, kao učenik OŠ „Radoje Domanović“ iz Manojlovca, osvojio je prvo

mesto na 500 metara i zlatnu medalju. Viktor Kostić ubrzo dobija poziv da postane član Atletskog kluba „Partizan“ iz Beograda. U ovom klubu je lepo prihvaćen i vrlo brzo zapažen kao veliki talenat.

Braneći boje ,,Partizana“, 3. novembra 2024. godine je nastupio na Prvenstvu Beograda u krosu, kada u trci na 200 metara osvaja srebrnu medalju. Takođe je na Prvenstvu Beograda, održanom 22. marta u Atletskoj dvorani, osvojio četvrto mesto u disciplini skok u vis. Na Državnom prvenstvu u Priboju, održanom 26. marta ove godine, bio je četvrti u državi na 60 metara, opet takmičeći se sa godinu dana starijim učesnicima.

Na Plazma sportskim igrama mladih, 19. maja u Leskovcu, Viktor je bio prvak Leskovca na 60 metara. Zatim su usledila još tri takmičenja i tri osvojena prva mesta, kojima je zaokružio ovu sportsku sezonu, Prvenstvo centralne Srbije u Kruševcu – takmičenje na 120 metara, Prvenstvo Niša, takođe trka na 120 metara, i Vidovdanska trka u Leskovcu – takmičenje na 100 metara.