Pred početak takmičarske sezone 2026/27, u petak, 31. jula 2026. godine, u sali Skupštine opštine Vlasotince održana je prva Sednica Konferencije klubova Srpske lige „Istok“.

Skupu su prisustvovali predstavnici svih 16 klubova, rukovodstvo Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije, na čelu sa predsednikom saveza Vladanom Gašićem koji je pozdravio prisutne i poželeo uspešan početak sezone.

Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Superbeta – kompanije sa kojom je FSRIS uspostavio saradnju, a ovom prilikom je istaknuto da će Superbet biti partner klubovima sa teritorije FSRIS-a. Domaćin Konferencije bio FK „Vlasina“ iz Vlasotinca.

Na početku sednice jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red, nakon čega je za predsednika Konferencije klubova Srpske lige „Istok“ za takmičarsku sezonu 2026/27. izabran Goran Miladinović.

Prisutnima su se obratili novi komesar za takmičenje Srpske lige „Istok“ Marko Mihajlović i predsednik Sudijske komisije FSRIS Jovan Božović.

Predstavnici klubova upoznati su sa svim najvažnijim odlukama Izvršnog odbora Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije i Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije koje se odnose na takmičenje Srpske lige „Istok“.

Predstavljena je i informacija o imenovanju inokosnih organa za vođenje takmičenja, kao i Propozicije takmičenja za sezonu 2026/27. Posebna pažnja bila je posvećena izmenama Propozicija takmičenja, pre svega odredbama koje se odnose na bonus igrače, kao i novom Disciplinskom pravilniku Fudbalskog saveza Srbije, koji je stupio na snagu 30. jula 2026. godine, o čemu je govorio disciplinski sudija Ivan Nikolić.

Na Konferenciji su predstavljeni Kalendar takmičenja za jesenji deo prvenstva i Troškovnik FSRIS za period od 1. jula do 31. decembra 2026. godine. U skladu sa Kalendarom takmičenja, prvenstvo Srpske lige „Istok“ u sezoni 2026/27. počeće 15./16. avgusta, a nakon 15 odigranih kola, kraj jesenjeg dela prvenstva planiran je za 21. i 22. novembar 2026. godine.

Takođe, bilo je reči o licenciranju klubova, koje će se po prvi put sprovoditi u ovom rangu takmičenja. Centralna tačka Konferencije bilo je izvlačenje takmičarskih brojeva, odnosno žreb kojim je utvrđen raspored takmičenja za sezonu 2026/27.

U prvom kolu igraju: Pčinja – Timočanin, Timok – Radnički (Pirot), Rembas – Đerdap, Jedinstvo 1936. (Kruševac) – Morava (Ćuprija), Sinđelić – Radnički (Svilajnac), Jagodina – Brzi brod, Vlasina – Malošište i Sloga – Trayal.

Takođe, razmatrana su tekuća pitanja od značaja za predstojeću sezonu. Ovom prilikom, po već ustaljenoj praksi, predstavnicima klubova podeljene su fudbalske lopte.

Tekst i foto: FSRIS