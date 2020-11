Sednicu Skupštine u Vlasotincu obeležila rasprava o epidemiološkoj situaciji

Odbornička većina u Skupštini opštine Vlasotince usvojila je, na sinoćnjoj sednici, odluku o visini stope poreza na imovinu za narednu godinu, koja ostaje na istom nivou. Utvrđene su i prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021.godinu.

Odbornici su usvojili i izveštaj o izvršenju budžeta do kraja septembra.

„Prihodi su u tom periodu ostvareni sa 64%, a rashodi su na nivou od 61% – rekao je šef Odeljenja za budžet, finansijje, privredu i društvene delatnosti Saša Mihajlović.

Novi v.d.direktor JKP Komunalac je diplomirani inženjer agronomije Božidar Kocić, umesto dosadašnjeg Svetislava Petrovića, koji je stekao uslov za odlazak u penziju.

Na sinoćnjoj sednici usvojene su izmene odluka o socijalnoj zaštiti, putevima na teritoriji opštine, promeni osnivačkog akta „Vodovoda“ i pokretanju postupka za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Vlasotince.

Nesporazum na temu izveštaja o epidemiološkoj situaciji u opštini i toga da li će on biti prihvaćen kao dopuna dnevnog reda, na predlog odbornika grupe građana „Dr Spasić“ Dragana Jovića ili će biti prezentovan kroz odgovore na odbornička pitanja, razrešen je na kraju sednice.

Izveštaj o epidemiološkoj situaciji od marta do novembra u vlasotinačkoj opštini, u vidu odgovora na odborničko pitanje, podneo je predsednik opštine Bratislav Petrović koji je rekao da je od 6. marta do juče registrovano 490 slučajeva zaraze, a samo u novembru 311.

Pre nego je izneo podatke, predsednik Petrović se osvrnuo na nastup odbornika Jovića na početku sednice.

„Ja ne mogu da shvatim i uvređene sam sa Draganove strane, kao i svi ljudi koji su u tom štabu, kada je izgovorio rečenicu „Neću vam dozvoliti da mi ubijate decu“. Daću Draganu da presluša šta je sve izgovorio za ovom govornicom na samom početku. Loše sam se osećao jer sam i sam preživeo tragediju od posledica ove bolesti. Hteo je da se promoviše za ovom govornicom, kako mi, tobože, ne razmišljamo o našim građanima, kako smo svi u tom štabu nesposobni jedino su sposobni oni koje on predloži. Dragan Jović dobro zna da se na sednici štaba ne leče pacijenti, nego u kovid ambulanti, on zna da se na sednici štaba donose odluke koje moraju biti usaglašene sa odlukama viših nivoa vlasti i ja pitam Dragana Jovića zašto smo mi danas ubice, šta to mi nismo uradili, koju odluku nismo doneli, čiju decu mi ubijamo i tražim da se javno izvini i meni i celom kriznom štabu – rekao je Petrović.

Odbornik Jović je izrazio želju da pogleda zapisnik o tome šta je rekao.

„Mislim da nisam tako rekao, ali ako jesam izvinjavam se – rekao je.

Nakon konstatacije odbornika dr Dragana Spasića da lekari sa iskustvom iz kovid ambulante treba da budu deo štaba i pitanja zašto ih nema, za reč se javio načelnik opštinskog Štaba za vanredne situacije Ivan Stanković koji je detaljno objasnio ulogu štaba, procedure postupanja, hijerarhiju i način izbora članova štaba.

„Članovi štaba su svi direktori javnih preduzeća i ustanova, po funkciji. Mi nemamo stručne ljude poput epidemiologa da bi bili deo štaba. Zato se tu logistički oslanjamo na Zavod za javno zdravlje _ rekao je, između ostalog, Stanković.

Predsednik skupštine opštine Milan Jović obavestio je odbornike da je neformalna grupa „Bitka za Vlasinu“ podnela zahtev da se njen predstavnik obrati na sednici, ali da je odustala zbog celokupne situacije, uz molbu da se njihov apel o očuvanju sliva reke Vlasine pročita, što je i učinjeno. Suština apela je u zahtevu da se prostorni plan izmeni tako da u njemu nema lokacija za MHE.

Zbog prestanka zakonskog osnova da budu članovi školskih odbora ili zbog ostavki, doneta su rešenja o prestanku mandata pojedinim članovima školskih odbora i imenovani novi u Tehničkoj školi, u OŠ „8. oktobar“ i u osnovnim školama u Šišavi, Svođu, Tegošnici, Gornjem Prisjanu, Gložanu i Donjoj Lopušnji.