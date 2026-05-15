Šest i po decenija skladnog bračnog života supružnika Stojanović iz Leskovca

Bračni par Miloš i Stanica Stojanović iz Leskovca, koji su 65 godina u braku, nagrađen je prigodnim poklonima u okviru akcije „Ljubav je zlato“ Centra za socijalni rad Leskovac.

Naime, ova ustanova je početak marta uputila poziv građanima da prijave bračne parove čija je zajednica skladna i traje više od 60 godina. Ova akcija završena je danas, na Međunarodni dan porodice.

Recept za dug i skladan brak bračnog para Stojanović su poštovanje, ljubav i tolerancija, uz poruku mladim ljudima da nema ljubavi bez poštovanja, kao ni braka bez tolerancije.