Šest i sedam i po godina zatvora zbog ubistva u pokušaju, koje se prošle godine desilo u Badincu

Viši sud u Leskovcu doneo je presudu kojom su S. M. iz Novog Beograda i M. K. iz Severne Makedonije oglašeni krivim za krivično delo ubistvo u pokušaju i saizvršilaštvo. Njima se na teret stavlja da su 15. juna 2025. pokušali da liše života Z.I. iz Badinca, kome su nakon verbalne rasprave zadali više udaraca, a potom je S.M. pucao iz vatrenog oružja i ranio oštećenog.

S. M. je osuđen na kaznu zatvora od sedam godina i šest meseci, dok je M. K. osuđen na kaznu zatvora od šest godina. U izrečene kazne uračunava se vreme provedeno u pritvoru od 11. juna 2025. godine.

Protiv presude dozvoljena je žalba Apelacionom sudu u Nišu u zakonskom roku.