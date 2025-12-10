Sirene za uzbunu sutra u Jablaničkom okrugu zbog provere sistema

Sektor za civilnu zaštitu Grada Leskovca u saradnji sa Odeljenjem za vanredne situacije Grada Leskovca, privrednim društvima i pravnim licima, na čijim se objektima nalaze sirene, obaveštava sve građane da će u četvrtak 11. decembra 2025. godine u 12 časova, biti izvršena funkcionalna proba sistema javnog uzbunjivanja na teritoriji grada Leskovca.

Sirene za javno uzbinjivanje će se u podne oglasiti signalom za „Prestanak opasnosti“, odnosno jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi.

Sirene će se u isto vreme oglasiti i u svim ostalim opštinama na području Jablaničkog okruga – Vlasotincu, Bojniku, Lebanu, Crnoj Travi i Medveđi, saopštavaju iz ovih lokalnih samouprava.