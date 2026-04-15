„Skobaljić“ napunio salu LKC-a – tražilo se mesto više

Mešoviti hor „Skobaljić“ večeras je leskovačkoj publici podario koncert za pamćenje. Nastup, kojim je obeležena trogodišnjica postojanja ovog muzičkog sastava, održan je u holu Leskovačkog kulturnog centra.

Hol Leskovačkog kulturnog centra bio je tesan da primi sve posetioce. Tražilo se mesto više, a ansambl je već na samom početku, najpre pesmom „Kreće se lađa francuska“ a potom i „Tamo daleko“, osvojio srca ljubitelja muzike.

Pod dirigentskom palicom Tomislava Đorđevića, hor je priredio veče za pamćenje. Raznovrstan repertoar vodio je publiku kroz različite epohe i muzičke pravce – od starogradskih kompozicija i izvornih narodnih pesama rodoljubivog karaktera, do stranih hitova, pop, rok i „evergreen“ melodija. Svaka numera ispraćena je gromoglasnim aplauzom.

Pre samo tri godine „Skobaljić“ je brojao osam članova, a danas ih je čak dvadeset dvoje. U međuvremenu nastupali su ne samo pred domaćom publikom, već i širom juga Srbije.

Zapažen nastup ostvarili su i na festivalu u Varni, kao i na prestižnim Niškim horskim svečanostima.

Jedan od planova za 2026. godinu jeste nastup na čuvenom festivalu u Ohridu.