„Sloga“ pobedu posvetila preminulom Bojanu Lazareviću

Fudbaleri Sloge nastavili su pripreme za novu sezonu, a iza našeg tima su dve kontrolne utakmice u kojima je ekipa Miodraga Đorđevića Đoleta ostvarila dve pobede.

Najpre je Sloga u sredu, 29. jula, savladala omladince Dubočice rezultatom 4:1. Bio je to meč u kojem je stručni štab pružio šansu većem broju igrača, posebno onima koji u dosadašnjem toku priprema nisu imali veću minutažu.

„U ovoj utakmici sam pružio šansu svim igračima, pre svega onima koji do sada nisu imali prostora za veću minutažu. Osim prvog dela prvog poluvremena, kada nisam bio uopšte zadovoljan, mogu da kažem da sam bio zadovoljan načinom na koji su igrači odigrali meč“, rekao je Đorđević.

Trener Sloge istakao je da je u uvodnom delu utakmice bilo problema u trčanju i presingu, ali da je ekipa kasnije uspela da podigne nivo igre i dođe do sigurne pobede.

„U tom uvodnom periodu meča pre svega smo imali problem sa trčanjem i presingom, jer sam ja trener koji voli uvek igru na gol više. Kod mene se ekipe ne brane. Mislim da smo i mi malo potcenili protivnika. Možemo to mnogo bolje, ali igrali smo i bez četiri standardna igrača, uključujući i kapitena“, dodao je trener našeg tima.

Ipak, posebnu emociju nosila je utakmica protiv Pčinje, odigrana u nedelju, 2. avgusta. Sloga je slavila rezultatom 6:2, ali je taj meč imao mnogo veći značaj od samog rezultata.

Uoči utakmice ekipu je zatekla tužna vest o smrti Bojana Bokija Lazarevića, dugogodišnjeg člana Upravnog odbora i čoveka koji je godinama bio uz Slogu. Delegacija kluba je pre meča otišla da mu oda poslednju počast, a potom je ekipa nastavila ka utakmici.

„Uoči meča nas je sve zatekla vest o smrti Bojana Lazarevića, čoveka koji je uvek pomagao Slogu. Nakon što smo otišli da mu odamo poslednju počast, otišli smo da odigramo utakmicu. Nismo dobro počeli, verovatno je cela situacija uticala na nas“, rekao je Đorđević.

Sloga je u prvih 20 minuta gubila 2:0, ali je ekipa pokazala karakter, snagu i zajedništvo. Do kraja prvog poluvremena naš tim je preokrenuo rezultat na 3:2, a zatim u nastavku potpuno kontrolisao utakmicu i drugi deo rešio u svoju korist sa 3:0.

Na kraju je Sloga slavila ubedljivo, rezultatom 6:2, a pobeda je posvećena Bojanu Bokiju Lazareviću, čoveku koji je godinama pomagao klub, bio uz ekipu i ostavio veliki trag u našoj fudbalskoj porodici.

Boki, ova pobeda je za tebe.