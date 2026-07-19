Sloga ubedljiva protiv Sinđelića, pripreme nastavljene pobedom

Fudbaleri Sloge iz Leskovca ostvarili su sigurnu pobedu u pripremnoj utakmici protiv OFK Sinđelića iz Niša rezultatom 3:0.

Sloga ubedljiva protiv Sin?elica, pripreme nastavljene pobedom

Naš tim je tako nastavio pripreme za novu sezonu u dobrom ritmu, nakon što je ekipa sa radom počela 1. jula. Utakmica protiv Sinđelića poslužila je stručnom štabu kao nova provera trenutnog stanja ekipe, ali i kao prilika da se vidi kako tim reaguje u ovoj fazi pripremnog perioda.

Sloga je tokom prethodnih nedelja radila na kondicionom planu, uigravanju ekipe i uklapanju novih igrača. Kostur tima iz prošle sezone je sačuvan, a u klub je stiglo nekoliko novajlija, što stručnom štabu daje dodatnu širinu pred početak takmičenja.

Pobeda od 3:0 protiv Sinđelića predstavlja dobar podstrek za nastavak rada, ali je jasno da će najvažniji deo priprema tek uslediti. Naš tim će u narednom periodu odigrati još nekoliko kontrolnih utakmica, kroz koje će se dodatno brusiti forma za novu sezonu.

Sledeća provera zakazana je za 25. jul, kada će Sloga igrati protiv FK Pusta reka iz Bojnika. Nakon toga, 2. avgusta rival će biti FK Pčinja iz Trgovišta, dok je generalna proba planirana za 8. avgust protiv FK Timočanin iz Knjaževca.

Sloga će kroz ove utakmice nastaviti da radi na uigravanju tima, razigravanju mladih igrača i pripremi za sezonu u kojoj je cilj da klub bude stabilan srpskoligaš i da se nalazi u gornjem delu tabele.

Izvor i foto: zvanični sajt kluba