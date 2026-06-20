SNS narodni skup pod pod nazivom „Srbija pobeđuje“ u Lebanu

Miloš Vučević, predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Srbije, posetio je večeras Pertate u Lebanu, gde je pred velikim brojem članova i simpatizera ove političke opcije održan SNS narodni skup pod nazivom „Srbija pobeđuje. Skupu prisustvuju predstavnici gradskog i opštinskih odbora SNS-a iz celog Jablaničkog okruga.

Njega su dočekali predsednik ove lokalne samouprave i OO SNS-a Ivan Bogdanović, zatim gradonačelnik Leskovca, predsednik GrO SNS-a Goran Cvetanović, načelnik Jablaničkog upravnog okruga Miloš Ćirić, predsednik opštine Bojnik i OO SNS-a Nebojša Nenadović.