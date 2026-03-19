SRC „Dubočica“ prelazi na novi sistem grejanja

Sportsko-rekreativni centar „Dubočica“ dobiće novi sistem grejanja. Umesto mazuta, ovaj objekat će u narednom periodu preći na korišćenje prirodnog gasa, zahvaljujući trećem aneksu ugovora, koji su potpisali gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović i Dušan Cvetanović, viši direktor operacija farmaceutske kompanije „Zdravlje“ AD.

Kako je istaknuto prilikom potpisivanja ugovora, prelaskom na prirodni gas, kvalitet sistema grejanja u Sportsko-rekreativnom centru „Dubočica“ biće podignut na viši nivo, dok će sa druge strane za 50 posto biti smanjene emisije CO2. Ovaj projekat, pored ostalog, doprineće očuvanju zaštite životne sredine.

Cilj lokalnog rukovodstva je jačanje privrede, zatim otvaranje novih radnih mesta i unapređenje kvaliteta života svih građana, istakao je u svom obraćanju prvi čovek grada na Veternici.

Inače, „Zdravlje“ je u ovoj godini zauzelo poziciju među 35 najboljih kompanija u oblasti održivosti, rečeno je tom prilikom.