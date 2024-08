Stručnjaci o prednostima majčinog mleka, povodom obeležavanja Svetske nedelje dojenja (VIDEO)

Cilj Svetske zdravstvene organizacije je da do 2025. godine procenat porodilja koje doje svoju odojčad iznosi najmanje 50 odsto, istaknuto je povodom Svetske nedelje dojenja koja se do 7. avgusta obeležava pod sloganom “Budimo bliže-podrška tokom dojenja za sve”. U svetu ovaj procenat trenutno iznosi oko 40 posto, do najviše 45 procenata u prvih šest meseci. I podaci leskovačkog Zavoda za javno zdravlje, za teritoriju Jablaničkog okruga, godinama unazad, ukazuju na nizak stepen dojene dece.

-Procenat majki koje doje svoju novoređenčad u prvih 15 dana je 54,8 odsto, u prvom mesecu 53,6 odsto, a najveći procenat je u prva tri meseca, blizu 64 odsto. Kada je u pitanju odojčad uzrasta šest meseci, ove brojke padaju do 37 procenata- ističe Vanja Ilić, načelnica Centra za promociju zdravlja ZZJZ Leskovac.

Stručnjaci skreću pažnju na brojne benefite dojenja. Smanjenje procenta iznenadne srčane smrti dojene dece za 20 odsto, uhranjenosti za 10 procenata, gojaznosti, ređa pojava anemije, alergija, kao i jači imuni sistem i bolja povezanost sa majkom samo su neki od njih. Dojenje povoljno utiče i na zdravlje majke.

U pitanju je najzdraviji i najjeftiniji način ishrane, koji uvek treba da bude na zahtev deteta. Prema rečima stručnjaka, majka bi trebalo da doji svoje dete minimalno šest meseci, dok je preporuka da se ovaj period produži do dve godine.

O tome da li odojčetu treba davati vodu u slučaju dojenja i u kojim količinama i da li je dojenje dozvoljeno u slučaju mastitisa, razgovarali smo, između ostalog, sa našom sagovornicom, čiju izjavu možete pogledati na linku dole: