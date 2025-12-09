Subvencije za 1346 leskovačkih poljoprivrednika, ukupne vrednosti 75,8 miliona dinara

Gradski većnici usvojili su predloge rešenja kojima se daje saglasnost na Odluku Komisije budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede na teritoriji grada Leskovca o dodeli podsticajnih sredstava.

U pitanju su dve mere – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, kao i Investicije za unapređenje i razvoj ruralne

infrastrukture i usluga, odnosno izgradnju, unapređenje ili proširenje svih tipova infrastrukture manjeg obima, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije.

Komisija budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede na teritoriji Leskovca raspisala je konkurs za dodelu podsticajnih sredstava, koji je trajao od 1. do 21. jula ove godine.

Najveće interesovanje poljoprivrednika bilo je za meru investicije u fizičku imovinu gazdinstava.

Pravo na podsticajna sredstva ostvarilo je 1346 poljoprivrednika. Ukupna vrednost podsticaja je blizu 75 miliona 794 hiljade

dinara, a maksimalan pojedinačan iznos 250 hiljada dinara. Isplaćuje se iznos od 51,9 posto od vrednosti investicije bez PDV-a.

Počev od 2013. godine do danas, za oblast poljoprivrede, subvencije i manifestacije, izdvojena je suma od 538 miliona 455 hiljada dinara. Od ukupnog budžeta Fonda za razvoj

poljoprivrede, za tekuću godinu izdvojeno je 82,5 miliona dinara, podsetio je dr sci. med.

Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca.



Pored mera investicije u fizičku imovinu i za unapređenje ruralne infrastrukture, jedan

zahtev podnet je i za promotivne aktivnosti, odnosno za učešće proizvođača na Sajmu etno hrane i pića u Beogradu.

Sve obaveze se isplaćuju redovno, na vreme,

podsetio je gradonačelnik Cvetanović, dodajući da se početak podele subvencija

očekuje za nekoliko dana. Tradicija poljoprivredne proizvodnje neguje se i kroz

organizovanje manifestacija.

Uložena su sredstva i za protivgradnu zaštitu. Od 2016. do ove godine nabavljeno je 1100 raketa, nova oprema za strelce i rekonstruisano 30 stanica u vrednosti od 59 miliona dinara. Izdvojena su i sredstva za projektno finansiranje udruženja protivgradne

zaštite.

Grad Leskovac redovno donosi i planove za odbranu od poplava za vode drugog reda, za šta je od 2012. do 2025. izdvojeno 238 miliona dinara, a samo za sređivanje korita Tulovske reke 37,5 miliona. Odlukom za 2026. za ove namene biće izdvojeno 50 miliona

dinara.

Sprovode se i mere pošumljavanja, a za vreme odgovornosti aktuelnog rukovodstva sprovedena je prvi put i komasacija zemljišta, koja je 2014-2017. godine obuhvatila 1100 hektara u 7 katastarskih opština.

Druga komasacija, sprovedena od 2017. do 2024. obuhvatila je 560 hektara u dve katastarske opštine, podseća gradonačelnik.























