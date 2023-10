Elektrodistribucija u Leskovcu obaveštava korisnike distributivnog sistema da će u petak 6. oktobra, u vremenu od 6 sati pa do završetka radova, a najkasnije do 9 sati, bez električne energije biti stanovnici sledećih ulica: Stojana Ljubića od br. 12 do br. 22, Moše Pijade br. 8 i Koste Stamenkovića od br. 2 do br. 20 u Leskovcu.