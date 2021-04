Iz leskovačke Elektrodistribucije obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da neće biti električne energije u utorak, 27. aprila od 9 časova pa do završetka radova, a najkasnije do 14 sati u: Lapotincu, Đinđuši, Zeletovu, Plavcu, Kacabaću, Stubli, Kosančiću, Donjem i Gornjem Brijanju, Obiliću, Ćukovcu, Zorovcu i Granici.

Istog dana od 9 pa do završetka radova, a najkasnije do 11 sati bez električne energije biće stanovnici u Moravskoj ulici od br. 17 do br.73 i Jovana Đorđevića u Leskovcu.