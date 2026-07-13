Sutra bez struje 20 vlasotinačkih sela, razlog su radovi na reviziji trafostanice

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na redovnoj godišnjoj reviziji TS 35/10 kV „Batulovce“. Zbog toga će u utorak, 14.jula u periodu od 09:00 do 14:00 časova bez električne energije biti korisnici na sledećim lokacijama: Batulovce, Gložane, Stajkovce, Prilepac, Konopnica, Skrapež, Orašje, Kukavica, Ladovica, Dadince, Gradište, Donja i Gornja Lopušnja, Ostrc, Samarnica i Ravna Gora i Kozare, Sejanica, Vilje Kolo i Kovačeva Bara.



-Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni – navodi se u obaveštenju.