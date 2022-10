Iz leskovačke Elektrodistribucije obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da će bez električne energije u sredu 19. oktobra, u vremenu od 9 h do završetka radova, a najkasnije do 13h, biti sledeće ulice u Leskovcu: Banatska, Dečanska, Negotinska, Oplenačka, Pančevačka, Predraga Markovića Alimpija, Tamiška, Toze Čiklovana i Niška od br. 33 do br. 65.