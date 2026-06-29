Sutra bez struje korisnici u Manojlovcu

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na rekonstrukciji mreže radi. Zbog toga će u utorak, 30. juna u periodu od 08:00 do 11:00 časova bez električne energije biti korisnici u Manojlovcu na sledećim lokacijama: Školska, deo Nikole Tesle i deo Južnomoravske ulice.

Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni, navode u ovom preduzeću.