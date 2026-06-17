Sutra bez struje korisnici u pojedinim ulicama u Leskovcu, vlasotinačkih sela i sa leve strane reke Vlasine

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na redovnim godišnjim revizijama trafostanice. Zbog toga će sutra bez električne energije biti korisnici nekoliko ulica u Leskovcu, zatim sa leve strane reke Vlasine i u vlasotinačkim selima, saopštio je leskovački Ogranak Elektrodistribucije.

U vremenu od 8 do 15 sati bez struje će biti korisnici u sledećim ulicama u Leskovcu: Bulevar Oslobođenja od broja 126 do broja 154 (parna strana), Ilije Strele, Nikole Skobaljića od broja 1 do broja 58, Stevana Sremca broj 3, Učitelja Josifa broj 20, 23, 24, 25 i 35, Voždova, Mlinska broj 49, tržni centar na uglu ulica Mlinske i Nikole Skobaljića, Branka Radičevića broj 22 i 26 i Goce Delčeva broj 31 i 33.

Istog dana u periodu od 9 do 14 časova, bez električne energije biće korisnici u delu Vlasotinca sa leve strane reke Vlasine i naseljenim mestima Šišava, Gornja i Donja Lomnica, Crna Bara, Sredor, Gunjetina i Lipovica.

Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni, ističe se u saopštenju.