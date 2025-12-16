Sutra bez struje nekoliko ulica u Leskovcu i jedna u Grdelici

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na rekonstrukciji distributivne mreže. Zbog toga će sutra, 17. novembra u periodu od 9 do 14 časova bez električne energije biti korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Zejnela Ajdinija od br. 40 do br. 89, Veternička od br. 34 do br. 52 (parna strana) i Gavrila Principa 85 i 85A.

Istog dana u vremenu od 10:00 do 14:00 časova bez električne energije biće korisnici u Grdelici u ul. Danila Boškovića – naselju prema železničkoj stanici.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.





