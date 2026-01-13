Sutra bez struje nekoliko ulica u Leskovcu

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom. Zbog toga će u sredu, 14.01.2026. u periodu od 09:00 do 14:00 časova bez električne energije biti korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Bunatovačka, 7. juli, Učitelja Josifa od br. 7 do br. 25 i Dositeja Obradovića br. 13.

Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni, navodi se u saopštenju leskovačkog Ogranka elektrodistribucije.