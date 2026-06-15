Sutra bez struje nekoliko ulica u Leskovcu

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na redovnim godišnjim revizijima trafostanice. Zbog toga će u utorak, 16. juna bez struje biti korisnici na nekoliko lokacija u gradu na Veternici, saopštio je leskovački Ogranak Elektrodistribucije.

U periodu od 09:00 do 10:00 časova bez električne energije biće korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: ulica Vlajkova od broja 6 do broja 97, ulica Bledska i ulica Đermanovićeva od broja 1 do broja 5.

Istog dana, u vremenu od 09:00 do 15:00 časova bez struje će biti meštani u ulicama Tanaska Rajića, Vinkovačka, Celjska, Drvarska, Pazinska, Crnogorska, Svetoilijska od broja 74 do broja 145, Vlade Đorđevića od broja 2 do broja 35, Ilindenska broj 47, Miloša Obilića broj 35, Radanska, Sutjeska, Žrtava fašizma, Balkanska broj 38A, Fruškogorska, Hajduk Stanka broj 15, Hajduk Veljkova od broja 9 do broja 38 i Hisarska.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni, dodaje se u saopštenju.