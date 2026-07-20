Sutra bez struje nekoliko ulica u Leskovcu

Zbog radova na redovnim godišnjim revizijima trafostanica, u utorak, 21.jula, u periodu od 09:00 do 15:00 časova bez električne energije biti korisnici u Leskovcu na više lokacija, saopštio je Ogranak Elektrodistribucije Leskovac.
Bez struje će biti korisnici u ulicama: Dimitrija Tucovića od br. 1 do br. 84, Istarska, Siniše Janjića br. 1, Save Kovačevića od br. 1 do br. 41, Pupinova br. 29, Ivana Milutinovića, Maksima Gorkog, Ratka Pavlovića, Veselina Masleše, Vojvode Mišića od br. 32 do br. 45, Bulevar oslobođenja od br. 47 do br. 59, br. 71, br. 147 i br. 149 (neparna strana), Cara Dušana, Vladimira Nazora, Vojvode Mišića, Zelengorska, Radoja Domanovića, Babičkog odreda od br. 1 do br. 33, Masarikov Trg br. 1, 3 i 7, Nemanjina br. 1, 2, 3 i 5 i Slobodana Penezića od br. 1 do br. 12.