Sutra bez struje ulica Ilije Strele, deo Nikole Skobaljića, Bulevara oslobođenja, Mlinska…..

Zbog redovnih godišnjih revizija trafostanica, obaveštavaju se korisnici distributivnog sistema da neće biti električne energije u sredu, 10. juna od 9 pa do završetka radova, a najkasnije do 13 sati u ulicama: Ilije Strele, Voždovoj, delu Nikole Skobaljića od broja 1 do 58, stambenim zgradama na Bulevaru oslobođenja od 126 do 154 (parna strana), u Goce Delčeva 31 i 33, Učitelja Josifa 23, Mlinska 49 i lokalima na uglu Mlinske i Nikole Skobaljića.

Bez struje će biti i stanovnici u ulicama Jadranskoj i Puškinovoj, zbog radova na niskonaponskoj mreži.