Sutra bez struje veći broj ulica i stanovnici Mrštana

Iz leskovačke Elektrodistribucije obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da neće biti električne energije u četvrtak, 25. juna od 8 časova i 30 minuta pa do završetka radova, a najkasnije do 12 sati i 30 minuta u ulicama: Alekse Šantića, Durmitorskoj, delu 28.marta i stambenoj zgradi br.1 u ovoj ulici, Moravskoj, delu Tome Kostića, delu Viljema Pušmana, Strahinjića Bana, Cara Lazara, Masarikovom trgu, Zmaj Jovinoj, delu Babičkog odreda, delu Stepe Stepanovića, Bulevaru oslobođenja od br.83 do br.91 i stambenim zgradama od br. 161 do br.175 (parna strana), kao i u ulici Slobodana Penezića u stambenim zgradama 14, 16 i 18 u Leskovcu.

Takođe, od 9 časova pa do završetka radova, a najkasnije do 20 sati bez struje će biti i stanovnici Mrštana.