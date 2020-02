Sutra bez struje veći broj ulica u Leskovcu, Televizija Leskovac i zanatski centar Rupa

Iz leskovačke Elektrodistribucije obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da zbog sistematske zamene brojila, kontrole merno razvodnih ormana i zamene provodnika, sutra, 13. februara, od 8 časova pa do završetka radova, a najkasnije do 10 sati, neće biti električne energije u zgradama na Bulevaru oslobođenja broj 4 i 8.

Istog dana, od 8 časova pa do završetka radova, a najkasnije do 9 časova i 30 minuta bez struje će biti i stanari u zgradi u ulici Vojvode Mišića broj 1 u Leskovcu, a od 10 časova pa do završetka radova, a najkasnije do 12 sati, i objekti u zanatskom centru Rupa i zgrada Televizije Leskovac na Bulevaru oslobođenja.

Takođe sutra, od 9 pa najkasnije do 14 sati, neće biti električne energije u ulicama Tome Kostića, Dalmatinske, Svetog Nikole, Sretena Nikolića, Svetogorske, Voje Mičića i delu ulice Zaplanjska u naselju Ančiki.