Sutra bez struje više ulica u Leskovcu

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na redovnim godišnjim revizijima TS 10/0,4 kV u Leskovcu.

Zbog toga će u sredu, 22.04.2026. u periodu od 09:00 do 15:00 časova bez električne energije biti korisnici na sledećim lokacijama: Ane Stojković od br. 1 do br. 9, Bosiljke Đurić od br. 1 do br. 33 (neparna strana), Južnomoravskih brigada od br. 140 do br. 271, Savska, Dubočica od br. 1 do br. 44, Jelene Kostić od br. 1 do br. 28, Kole Rašića, Ljutice Bogdana, Alojza Budimira od br. 2 do br. 24, Bore Piksle od br. 1 do br. 48, , Đure Salaja br. 1, Pustorečka od br. 12 do br. 91, Braće Kostić br. 15, 17, 30, 30A, 32 i 36, Crnog Marka, Dunavska, Dvadeset prve divizije, Đure Daničića br. 27, Rade Končara br. 21, 23, 54 i 56, Trajka Stamenkovića i Vase Pelagića.

Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd kontinuirano radi na unapređenju pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje.

Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.

Korisnici i mediji sve informacije o planiranim isključenjima mogu dobiti preko besplatne aplikacije ED Srbije za mobilni telefon https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eds.edsrbije, koja se može preuzeti preko Google play prodavnice. Korisnici se preko aplikacije mogu prijaviti da svakodnevno dobijaju notifikacije o planiranim isključenjima za pojedinačne opštine po izboru. Informacije o planiranim isključenjima mogu se naći i na sajtu Elektrodistribucije Srbije www.elektrodistribucija.rs.