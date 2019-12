Iz leskovačke Elektrodistribucije obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da zbog zamene brojila i planiranih radova sutra 25.decembra od 8 časova i 30 minuta pa do završetka radova, a najkasnije do 12 sati, neće biti električne energije u zgradama u ulici Kozaračka broj 31, 33 i 34 u Leskovcu. Istog dana od 9 časova pa do završetka radova, a najkasnije do 12 sati, bez strujeće biti i stanovnici u delu Partizanske ulice.