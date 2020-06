Javno-komunalno preduzeće Vodovod obaveštava svoje korisnike da će, zbog izvođenja radova na prevezivanju ulične vodovodne mreže u ulici Branka Radičevića u Leskovcu, u utorak 9. juna, od 9 do 17 časova doći do prekida u vodosnabdevanju u ovoj i ulici Ilije Strele na potezu od Mlinske do ulice Topličkog ustanka.

Zbog dužeg prekida u vodosnabdevanju, iz ovog preduzeća mole građane da unapred obezbede dovoljnu količinu vode za sanitarne potrebe u okviru svog domaćinstva.