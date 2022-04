Sutra na jugu zemlje toplo, uz mogućnost slabe kiše

Sutra promenljivo oblačno i toplo, u većini mesta suvo sa dužim periodima sunčanog vremena, samo na jugozapadu i jugu zemlje ponegde s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Vetar slab, u košavskom području umeren i jak jugoistočni. Najniža temperatura od 6 do 11, najviša od 20 do 23 stepena.

Kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima se savetuje izvesna opreznost usled uticaja biometeoroloških prilika. Mogući su glavobolja, reumatski bolovi i neraspoloženje. Pojačan oprez se preporučuje u saobraćaju.

Za ponedeljak prognostičari najavljuju pretežno oblačno i malo svežije vreme, u većem delu Srbije s kišom i pljuskovima sa grmljavinom, dok se na severoistoku očekuje uglavnom suvo. Duvaće slab vetar, u košavskom području umeren i jak jugoistočni, posle podne i uveče u slabljenju. Minimalna temperatura od 8 do 12, maksimalna od 17 do 20 stepeni.

U utorak na severu promenljivo oblačno i uglavnom suvo, u ostalim predelima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Temperatura u jutarnjim časovima od 8 do 11, dok će se tokom dana kretati u intervalu od 19 do 21 stepen.