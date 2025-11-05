Sutra obustava saobraćaja na deonici državnog puta Prvog B reda 39, Vlasotince – Leskovca jug

Na deonici državnog puta Prvog B reda 39, Vlasotince – Leskovca jug, u četvrtak 6. novembra, biće obustavljen saobraćaj u periodu od 10.45 do 11.30.



Saobraćaj će biti obustavljen usled državne ceremonije, koja se održava u okviru spomen obeležja kod mosta na Južnoj Moravi u Gložanu, opština Vlasotince, a povodom 110.godišnjice čuvene Bitke na Moravi, poznate i po nazivom Leskovački protivudar. U rešenju Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture navodi se da je u datom peridu potrebno koristiti alternativne putne pravce.