Sutra, prekid u vodosnabdevanju u Zlatiborskoj, Tekstilnoj i ulici Omladinskih brigada

Do prekida u vodosnabdevanju doći će kod sledećih privrednih subjekata: „Mlekara“ Leskovac, hladnjača „Jugprom“ u stečaju, DCP Hemigal doo, Prima Nova ad, Bonto italijano doo, AD Pionir i MoniCom.

Iz Javno-komunalnog preduzeća “Vodovod” mole potrošače da unapred zahvate dovoljnu količinu vode za sanitarne potrebe, kao i industrijske objekte da usklade svoje tehnološke procese sa prekidom u vodosnabavdevanju. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

Javno-komunalno preduzeće “Vodovod” obaveštava korisnike da će zbog popravke ventila u industrijskoj zoni u Tekstilnoj ulici u Leskovcu, u utorak 16. aprila, u periodu od 10 sati do završetka radova, a najkasnije do 16 časova, doći do prekida u vodosnabdevanju kod potrošača u ulicama Omladinskih brigada, Zlatiborskoj i u Tekstilnoj.