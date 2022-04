Iz leskovačke Elektrodistribucije obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da će u utorak, 5. aprila, od 8 časova pa do završetka radova, a najkasnije do 17 sati, bez električne energije biti sledeća naselja u Leskovcu: kod škole „Vasa Pelagić“, Solidarnost, preko puta Veterinarske stanice, gradski deo Čifluk Mire, Suva reka, Dubočica, Stočna pijaca, Rade Žunić, kod „Tri šešira“, na Hisaru – od Doma zdravlja do kasarne u Sinkovcu, Zele Veljković, kod „Rakićeve kafane“, Rupe i kod Katastra.