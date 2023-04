Iz leskovačke Elektrodistribucije obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da će bez električne energije u petak, 21. aprila u vremenu od 9.00 pa do završetka radova, a najkasnije do 13.00 sati, biti ulice u Leskovcu: Devetnaesta, Dvadeseta, Dvadeset prva, Dvadeset druga, Dvadeset treća, Dvadeset četvrta, Dvadeset peta i Dubočica od br. 80 do br. 157.