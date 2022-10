Iz leskovačke Elektrodistribucije obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da će biti bez električne energije u petak, 21.10.2022. godine, u vremenu od 09.00 h pa do završetka radova, a najkasnije do 12.00 h, stanovnici sledećih ulica u Leskovcu: Njegoševe, Jadranske, Puškinove i Vilema Pušmana od br. 23 do br. 29.