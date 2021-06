Iz leskovačke Elektrodistribucije obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da neće biti električne energije u utorak, 29. juna, od 9 časova pa do završetka radova, a najkasnije do 10 sati i 30 minuta u Gornjem i Donjem Stopanju, Vinarcu i delu Čifluk Mire.

Istog dana, takođe od 9 sati pa najkasnije do 12 bez struje će biti i stanovnici ulica Nikole Skobaljića od broja 99 do broja 122 i Voje Nikolajevića od broja 2 do broja 28.